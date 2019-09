Spotify Gutscheine & Rabatte

Sie können Ihr Spotify-Abo jederzeit kündigen. Haben Sie Ihr Abo über die Spotify-Website oder App abgeschlossen, melden Sie sich in Ihrem Kundenkonto an und gehen Sie auf „Abonnement“. Dann können Sie den Menüpunkt „Kündigen oder ändern“ anklicken und dann auf „Premium kündigen“ gehen. Bestätigen Sie mit „Ja, kündigen“. Ihnen wird nun das Datum angezeigt, an dem Ihr Konto auf Spotify Free umgestellt wird. Haben Sie Spotify über ein anderes Unternehmen abonniert (z.B. iTunes), müssen Sie sich zwecks Kündigung ebenfalls an dieses Unternehmen wenden. Zudem steht Ihnen ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Sie haben also bis zu 14 Tage nach Abschluss des Abonnements noch Zeit, dieses zu widerrufen. Sollten Sie Ihr Premium-Paket im kostenlosen einmonatigen Test durch einen Gutschein in Anspruch nehmen, sollten Sie dieses zum Ende der Testphase kündigen, wenn Sie das Angebot nicht weiter in Anspruch nehmen möchten. Genauso sollten Sie vorgehen, wenn es sich um die kostenpflichtigen Unlimited- und Premium-Varianten handelt.