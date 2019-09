43einhalb Gutscheine & Rabatte

Bei 43einhalb stehen Ihnen verschiedene gängige und sichere Zahlungsmethoden zur Auswahl. Zahlen können Sie per PayPal, Vorkasse oder Sofortüberweisung. Auch der Kauf auf Rechnung steht Ihnen ab einem Einkaufswert von 80 € zur Verfügung. Sie erhalten in diesem Fall erst die Ware und haben dann 20 Tage lang Zeit, die Zahlung vorzunehmen. Möchten Sie per Nachnahme zahlen, ist auch das möglich. Zusätzlich zu den regulären Versandkosten fällt in diesem Fall noch eine Nachnahmegebühr in Höhe von 3,60 € an, zudem wird ein Übermittlungsentgelt von 2 € erhoben. Ab einem Bestellwert von 40 € wird auch die Zahlung per Kreditkarte angeboten. Akzeptiert werden Zahnlungen mit MasterCard und Visa. Wenn Sie sich zur Kasse begeben, gelangen Sie zunächst zur Warenkorbübersicht im Shop. Dort finden Sie auch das Eingabefeld für Ihren 43einhalb Gutschein. Fügen Sie den Code ein und bestätigen Sie ihn mit „jetzt einlösen“. Dann können Sie sich zum Kassenbereich weiterleiten lassen.