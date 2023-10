Eine ausrangierte Zahnbürste eignet sich perfekt, um verschmutzte Fugen in der Küche oder im Bad zu reinigen. Gerade im Badezimmer sammeln sich Ablagerungen an, sodass Verfärbungen oder sogar Schimmel entstehen können. Geben Sie etwas Natron* oder Backpulver direkt auf die Fuge oder verdünnen Sie das Pulver mit etwas Wasser. Rühren Sie das Ganze zu einer dickflüssigen Masse an und verreiben Sie diese mit Hilfe des Bürstchens in den Fugen. Wer ordentlich schrubbt und alles für mindestens 45 Minuten einwirken lässt, erhält hinterher strahlend saubere Fliesenfugen.