Zahl der Insolvenzen in Deutschland steigt

Immer mehr Firmen in Deutschland gehen pleite: Die Zahl der Regelinsolvenzen im September steigt um 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, meldet das Statistische Bundesamt. Besonders betroffen ist die Verkehr- und Lagereibranche, also unter anderem Lieferanten. „Während der Corona-Pandemie lief der Logistiksektor sehr sehr gut. Jetzt verzeichnet der Logistiksektor ein Einbruch und das führt dann zu höheren Insolvenzen in diesem Bereich“, erklärt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, im RTL-Interview.

Weitere Gründe für die hohe Insolvenzzahl seien die steigenden Produktionskosten und die geringe Kaufkraft der Menschen.

