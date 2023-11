Über mehrere Wochen renovierten Yvonne und Peter die Wohnung (100 Quadratmeter) nicht nur, sie wohnten auch gemeinsam dort – und zwar Tag und Nacht. Eine Zeit, die die 41-Jährige für immer in Erinnerung behalten möchte. „Wir haben so viele schöne Erinnerungen an die Zeit und die Sendung. Da steckt sehr viel Herzblut drin“, erklärt sie jetzt im Bild-Interview. „Wir wissen ja, wie gut wir gearbeitet haben, haben nicht gepfuscht. Für mich wäre das außerdem eine tolle Anlage als Altersvorsorge, wenn ich die Wohnung vermieten würde. Und ich wäre Peter in Gedanken immer nahe!“

Auch Peter ist von Yvonnes Idee begeistert. „Das, was wir aus der Wohnung gemacht haben, ist wirklich toll“, sagt er der Bild. „Es war das erste, gemeinsame Erlebnis, das wir miteinander hatten über einen so langen Zeitraum. Wir haben Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Die Idee von Yvonne ist klasse.“ Dem Bericht zufolge wird die Wohnung in der Nähe von Siegen gerade auf Ebay angeboten, Yvonne möchte bis zu 130.000 Euro bieten.