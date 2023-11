Einige zweifeln aber daran, dass der Münchner ernste Absichten haben könnte. „Nichts für ungut, aber sie hat echt ein Händchen für Red Flags. Glaub', sie liebt es zu beobachten, wie rot die Flagge noch werden kann“, lautet die Meinung eines Instagram-Users. Dabei ist Yasin eigentlich ein totaler Beziehungsmensch – auch wenn er in der Vergangenheit in den verschiedensten TV-Shows eher das Gegenteil bewies.

„Natürlich wird man sich jetzt denken nach den letzten Formaten und was so abging – auf gar keinen Fall Beziehung! Ich liebe natürlich auch das freie Leben, gar keine Frage, wenn du machen kannst, was du willst. Aber eine Beziehung an sich ist natürlich das Schönste, was es gibt“, erklärte er vor Kurzem seiner Community. Ob er diese jetzt womöglich gefunden hat? Wir sind weiterhin gespannt! (dga)