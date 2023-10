Ja, wo sind denn alle?

Im Sommer mal eine Social-Media-Pause einzulegen, das kennen wir von unseren RTL-Realitystars. Aber doch nicht alle gleichzeitig. Ganz plötzlich stehen unzählige Instagram-Accounts zeitgleich still: Daniela Katzenberger, Thorsten Legat, „ Kampf der Realitystars“-Sieger Serkan Yavuz, „Temptation Island-Kandidatin“ Paulina Ljubas und ihr Ex Yasin Mohamed, mit dem sie gerade bei „Ex on the Beach“ zu sehen ist: ALLE SIND AUS SOCIAL MEDIA VERSCHWUNDEN. Zufall oder kommt da etwas Großes auf uns zu?