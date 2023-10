Wolfgang Grupp: Warum er sich mit seiner Homeoffice-Kritik selbst ins Aus befördert

Sicher, jeder Mensch in Deutschland hat seine Meinung zum Thema Arbeit, Homeoffice, Work-Life-Balance, Vier-Tage-Woche… Die darf auch Herr Grupp haben. Was allerdings gar nicht geht: Eine pauschale Abwertung von Menschen, die anders arbeiten und arbeiten wollen als man selbst. Nur, weil jemand seinen Job im Homeoffice machen kann, heißt das nicht, dass er oder sie für einen Betrieb unwichtig oder verzichtbar ist.



Es gibt ganz ohne Zweifel gesellschaftlich hochrelevante Berufe, in denen nicht im Homeoffice gearbeitet werden kann. Gesundheitspfleger, Müllwerker, Ärzte, Feuerwehrleute, Kindergärtner, Lehrer etc. Doch es gibt eben auch die relevanten Berufe, in denen problemlos vom heimischen Schreibtisch aus gearbeitet werden kann. Das sind Berufe, in denen Menschen sonst allein im Büro sitzen, in denen viel am oder mit dem Computer gearbeitet wird, in denen Stillarbeit zu Produktivität führt, es keinen Kundenverkehr gibt. Verwaltungs- und Personalsachen, kreative und redaktionelle Arbeit – und natürlich ein Großteil der IT.

Zumindest bei letzter bin ich sicher, dass die auch ein Unternehmen wie Trigema benötigt. Gerade die IT-Fachkräfte wissen übrigens um ihren Wert – und sie verhandeln hart. Hohe Löhne, eine gute Work-Life-Balance – das sind nur einige der Forderungen, die die wirklich guten Kräfte da stellen können.