Ein Großteil unseres Landes ist zum Start in den meteorologischen Winter unter eine Schneedecke begraben. Am dicksten ist diese auf den Bergen, was gleichzeitig auch die Wintersportler auf den Plan ruft. Sauerland, Harz, Erzgebirge, Schwarzwald oder Alpen – die Pistenbetreiber können in diesem Jahr enorm früh ihre Lifte anschmeißen. Und auch der Winterspaziergang samt Schneemann und Schneeballschlacht dürften am ersten Adventswochenende auch im Flachland viele Herzen höher schlagen lassen.

