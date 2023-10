Wiener Wachs-Arnie auf dem Drahtesel enthüllt

In kurzen Hosen und Camouflage-Bomberjacke reckt er gewohnt breit lächelnd seinen Daumen nach oben: Bei Madame Tussauds am Wiener Prater ist Arnold Schwarzeneggers (76) zweite Wachsfigur enthüllt worden. Dieses Mal allerdings nicht in Terminator-Kampfmontur oder mit dicker Zigarre im Mundwinkel. Schwarzenegger ist ganz umweltschonend auf dem Drahtesel vor der Kulisse der berühmten Wiener Ringstraße unterwegs. Damit soll laut den Betreibern ganz bewusst Schwarzeneggers langjähriges Engagement für die Umwelt in den Vordergrund gestellt werden: "Wir brauchen viele Climate Action Heros, damit wir gemeinsam die Klimakrise meistern und eine gute Zukunft für uns alle schaffen," so Leonore Gewessler, die österreichische Ministerin für Klimaschutz in ihrer Laudatio für Schwarzenegger.