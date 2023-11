Wie süß! „Unter uns“-Stars Isabell Hertel und Jens Hajek machen sich gegenseitige Liebeserklärungen im TV

In der großen „Unter uns“-Eventwoche „Vertrau mir – Ich bin dein Mörder“ (jetzt auf RTL+ streamen) geht es für Isabells und Jens Rollen Ute und Benedikt um Leben und Tod. Umso besser also, dass die beiden über die Jahre ein immer mehr eingespieltes Team geworden sind. So nennen sie sich auch liebevoll „Mausi und Dickie“.

„Ich bin jeden Tag mega happy, dass ich mit dem Jens spielen darf, ich habe ihn einfach lieb, er ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann“, schwärmt Isabell von ihrem Kollegen.