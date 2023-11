Dabei braucht es nicht zwingend immer High-Tech-Equipment. „Das Lernen über KI kann grundsätzlich auch ohne den Einsatz von Computern oder digitaler Technologie stattfinden“, sagt Daniel Otto vom Kultusministerium Bayern. Für einen einfachen Einstieg in das komplexe Thema könne auch zum Beispiel ein Legespiel eingesetzt werden. So könne man jüngeren Kindern ohne technisches Hintergrundwissen etwa zeigen, wie ein Entscheidungsbaum funktioniert.

Investiert wird trotzdem: Für die KI-Praxis sind in den vergangenen Jahren rund 75.000 digitale Klassenzimmer in den bayerischen Schulen eingerichtet worden. In 100.000 Schulräumen ist ein stabiles WLAN verfügbar. Auch in Niedersachsen schaffen die Schulträger WLAN, Smartboards und andere digitale Endgeräte an. Neben der technischen Ausstattung und engagierten Lehrenden sieht der Zukunftsforscher Kai Gondlach auch die Kultusministerien in der Pflicht: Sie sollten aus seiner Sicht Freiräume für das Thema Künstliche Intelligenz in den Lehrplänen schaffen.

Lese-Tipp: Tschüss, Kreide, Tafel & Co – das Lernen der Zukunft