Viele Menschen haben Respekt vor dieser Technologie und fürchten ein Aus von Stift, Papier und Altbewährtem. Fest steht wohl: An KI im Unterricht wird kein Weg vorbeiführen. Wenn sie sinnvoll eingesetzt wird, können Schüler und Lehrer davon profitieren. Allerdings wird der Unterricht nicht mehr so aussehen wie bisher, sondern die Art der Aufgaben wird sich verändern und es werden andere Fähigkeiten von Schülern gefördert.

Ob in der Schule, im Job oder zuhause – die KI vernünftig in unseren Alltag zu integrieren ist herausfordernd für uns alle. Wenn wir das geschafft haben, werden wir in Zukunft vielleicht auch in Schulen hören: „Alexa, schalte das Licht aus!“