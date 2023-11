Aber Verona Pooth verrät in unserem Video oben noch viel viel mehr – unter anderem plaudert sie etwas aus, das Sohn Diego wohl eher nicht so klasse finden wird… „Oh Gott, jetzt hab’ ich es gesagt! Er bringt mich um, wenn er das hört“, platzt es aus der zweifachen Mutter heraus. Doch bei welcher Frage zieht sie den Joker? Kleiner Tipp, es hat mit ihrem Ex Dieter Bohlen zu tun…

Lese-Tipp: SO reagierte Diego Pooth wirklich auf Mama Verona als Supermilf