Am Montag darauf war meine Mutter das große Thema bei der 8H in der Karl-Rehbein-Schule in Hanau. „Ey, war das am Samstag bei „Wetten, dass..?“ nicht deine Mutter?“ Fast alle in meiner Klasse hatten die Sendung gesehen. Ich war an diesem Morgen ein bisschen ein Star, und war irgendwie stolz, wohl auch weil ich eine so hübsche Mutter hatte, wie alle mir versicherten.