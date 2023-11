Wie ihr Management auf RTL-Anfrage bestätigt, wird Michelle Hunziker heute Abend nicht beim großen Gottschalk-Abschied sein und somit auch nicht in seiner Show auf dem Sofa sitzen.

Seit Oktober 2009 moderierte Michelle Hunziker an der Seite von Thomas Gottschalk die Fernsehshow „Wetten, dass ..?“. Auch bei den beiden Revivals in den vergangenen Jahren stand sie an seiner Seite.

