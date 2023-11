Die 39-jährige Ski-Ikone zeigt sich beeindruckt von der Stimmung der deutschen Fans – und dass, obwohl sie zahlreiche Spiele in der Heimat des Sports verfolgte! Während ihrer aktiven Laufbahn trainierte sie zudem mit NFL-Größen wie Tom Brady und Aaron Rodgers.

Während Brady den Ruhestand genießt, verletzte sich Rodgers am Anfang der Saison schwer. Ein Thema, dass auch zwischen den beiden Sportler-Freunden diskutiert wurde. Vonn berichtet: „Er ist wirklich stark dabei, kämpft darum, zurückzukommen. Ich habe am Anfang Angst um ihn gehabt, aber er ist wirklich positiv. Ich hoffe, er kann in den Playoffs dabei sein.