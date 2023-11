In ihrer Auszeit hat Kaja aber nicht nur auf der faulen Haut gelegen, sondern sich einen großen Traum erfüllt, der noch viel Arbeit erfordert. Die 42-Jährige hat sich in Spanien ein Haus gekauft, welches sie nun selbst renoviert. „Wir suchten schon länger einen Platz am Meer. Am liebsten am wilden Atlantik und umgeben von unberührter Natur. Galicien bietet mit seinen unbeschreiblich schönen, vielfältigen und menschenleeren Küsten genau das, was wir uns erträumt hatten“, so die Schauspielerin.

Etwa eine Villa-Steinkamp im echten Leben? Da kann Kaja nur mit dem Kopf schütteln: „Hui, dann hätte ich etwas Ordentlicheres kaufen müssen. Der Charme unseres Hauses in Spanien liegt eher im Rustikalen (lacht).“