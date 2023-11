Hier könnt ihr quasi zwei Fliegen mit einem Outfit schlagen. Denn: Paillettenkleider zählen zu den größten Trends für die Party-Saison 2023. Zu Recht! Die glitzernden Looks könnt ihr nicht nur auf der Weihnachtsfeier ausführen, sondern auch easy an Silvester tragen. Ein Look für zwei Events - geht’s noch besser?



Wie style ich Pailletten und Glitzer?