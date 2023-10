Die New England Patriots kommen nach Frankfurt, um am 12. November ihr erstes Spiel auf deutschem Boden gegen die Indianapolis Colts zu bestreiten. Doch schon vorher hält der sechsmalige Super-Bowl-Sieger der NFL einige Highlights für seine Fans in Deutschland bereit.

Die Fan-Party beginnt bereits am Wochenende vor dem Auftritt der Patriots, wenn die Kansas City Chiefs im ersten der beiden deutschen NFL-Spiele ebenfalls in Frankfurt auf die Miami Dolphins treffen.

Das Highlight im Vorfeld des Spiels im Deutsche Bank Park ist jedoch das "Patriots Haus", das im Hilton Frankfurt City Centre Hotel mitten in der Frankfurter Innenstadt seine Pforten öffnet. Fans der New England Patriots haben dort die Möglichkeit, alle sechs Lombardi-Trophäen zu bewundern, mit ehemaligen Spielern der Patriots ins Gespräch zu kommen, Tickets für das Spiel zu gewinnen, Auftritte von prominenten Gästen zu verfolgen oder Fanartikel zu erwerben.

Zusätzlich können sie den deutschen ehemaligen Patriots-Spieler Sebastian Vollmer treffen, der im Jahr 2009 von den New England Patriots gedraftet wurde. Während seiner achtjährigen Karriere gewann er als Right Tackle zwei Super Bowls mit den Patriots. (scz)