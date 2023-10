Neben der Villa hat Kelce just in den Formel-1-Rennstall Alpine investiert. Auch Chiefs-Quarterback und Kelce-Kumpel Patrick Mahomes hatte etwas Geld dafür übrig.

Doch damit nicht genug. In Sachen Sport-Giganten sind die beiden Football-Riesen in bester Gesellschaft. Neben dem Golfer Rory McIlroy unterstützen auch der frühere spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata sowie der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold und der britische zweimalige Box-Weltmeister Anthony Joshua sowie Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev das Team um die beiden Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon, für die in dieser Saison bisher nicht mehr als jeweils ein Podestplatz herausgesprungen ist.

„Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für alle Sportarten. Die Gelegenheit, eine Investorengruppe mit Travis in der Alpine F1 an der Seite von Otro Capital zu leiten, konnte ich mir nicht entgehen lassen“, meinte Mahomes. „Es ist eine aufregende Zeit für den Sport, und dies ist eine Gelegenheit, unsere gemeinsamen Werte auf die Weltbühne zu bringen. Ich freue mich darauf, Teil dieses Wachstums zu sein.“ (scz)