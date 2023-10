Doch damit nicht genug. In Sachen Sport-Giganten sind die beiden Football-Riesen in bester Gesellschaft. Neben dem Golfer Rory McIlroy unterstützen auch der frühere spanische Fußball-Weltmeister Juan Mata sowie der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold und der britische zweimalige Box-Weltmeister Anthony Joshua das Team um die beiden Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon, für die in dieser Saison bisher nicht mehr als jeweils ein Podestplatz herausgesprungen ist.

