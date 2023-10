Vor dem TV-Auftritt ging es noch schick essen!

Auf den Schnappschüssen sind Taylor und Travis zu sehen, wie sie verliebt beim Abendessen im japanischen Restaurant Nobu in New York turteln. Passend zum Wetter war die Sängerin in einem grauen Oversize-Trenchcoat gekleidet, als sie aus dem Schicki-Micki-Laden trat.

Hand in Hand verließ das vermeintliche Power-Couple das Restaurant, um im Anschluss zu ihren Auftritten zu fahren. Damit ist das Liebes Chaos wohl bestätigt!