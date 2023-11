Christy Perry habe den beliebten Lost-Mine-Trail wandern wollen, heißt es in dem Bericht. Anscheinend keine ganz einfache Tour, es gebe dort steile Abschnitte, aber auch heiße Wüstenwege. Unterwegs könne man auf Pumas und Schwarzbären treffen. Was Perry zu sehen bekam, ist nicht bekannt – außer, dass sie nach Tagen in der Wildnis ihre Retter zu Gesicht bekam. Sie wurde in ein Krankenhaus in der Stadt Odessa gebracht. Nähere Informationen über ihren Zustand sind nicht bekannt.

Wie ABC weiter berichtet, seien Park-Mitarbeiter auf das Verschwinden der Frau aufmerksam geworden, als am Abend des 9. November ihr Mietauto auf einem Parkplatz gefunden wurde. Sie hatte in der Nähe Stellplatz auf einem Campingplatz reserviert, wo sie nie erschien. Bei der Suche nach der jungen Frau durch Parkmitarbeiter und US-Grenzschutzbeamte sei auch ein Flugzeug eingesetzt worden. (uvo)