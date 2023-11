Mit 49 ist Claudelle jetzt zum ersten Mal Oma geworden. Es ist ein Junge und genau das löst in der Schauspielerin besondere Gefühle aus, denn auch sie selbst hätte gerne noch mal ein Kind bekommen, wie sie uns jetzt in einem ganz persönlichen Interview verrät: „Es sollte einfach nicht sein, aber ich hätte gerne noch einen Sohn gehabt und deshalb ist es besonders schön, dass es jetzt ein Sohnemann wird.“

Und so sehr sich Claudelle jetzt auch auf ihr Oma-Dasein freut, am Anfang hatte sie daran ganz schön zu knabbern. „Ich konnte mich deshalb nicht damit identifizieren, weil Oma gleich alt bedeutet und das bin ich nicht, ich fühle mich jung und frisch. Am Anfang war das wirklich schwierg, das zuzulassen“, so die 49-Jährige.