Am Freitag, den 10. November ist Claudelles Tochter Romy Mama eines kleinen Jungen geworden. Die Baby-News via Instagram lösen wahre Jubelstürme aus. Bereits im Vorfeld hat Oma Claudelle Deckert die Schwangerschaft ihrer Tochter begleitet und aus ihrer Vorfreude aufs Omasein keinen Hehl gemacht. In ihrer Instagram-Story heißt Claudelle das jüngste Familienmitglied herzlich willkommen. „Charles Dean Deckert. 10.11.23“, schreibt sie stolz und verrät anschließend noch den zuckersüßen Spitznamen ihres Enkels: „Charlie – wir lieben dich.“ Süß!

Auch RTL bestätigt die Schauspielerin: „Mit größtem Stolz und unendlicher Liebe möchte ich die Geburt meines geliebten Enkelsohnes Charles Dean bekanntgeben. Dieser Moment des neuen Lebens in unserer Familie ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Ich bin zutiefst dankbar für dieses Wunder, das unser Leben mit Freude und Liebe bereichert. Welcome Charlie deine Omily.“