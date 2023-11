Eva Wagner (Claudelle Deckert) hat sich mächtige Feinde in der Unterwelt gemacht und ist untergetaucht. Ihre große Liebe Dominic Adams (Jo Weil) musste sie zurücklassen. Daran ist Ute Kiefer (Isabell Hertel) nicht ganz unschuldig. Deshalb setzt diese nun alles daran, das Paar wieder zu vereinen und vertraut sich Jakob Huber (Alexander Milo) an. Doch der treibt ein gefährliches Doppelspiel und lockt das Böse in die Schillerallee. Bombenalarm! Die Bewohner geraten in höchste Gefahr und müssen den Kampf um ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Der Kampfmittelabwehrspezialist Henry Gerlach (Maxim Agné) wird zur Hilfe gerufen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Denn der Kopf der kriminellen Organisation, Hector Mertens, hat die Bombe deponiert und will sie explodieren lassen, wenn er Eva nicht ausgeliefert bekommt.

