Nadine hielt Henry bisher auf Abstand, da sie weiß, dass er keine Beziehung will und die Stadt bald wieder verlassen wird. Aber nach ihrem gemeinsamen Schwarzfahr-Abenteuer und Nadines anschließendem Siegtreffer beim Dart-Turnier lässt sie sich dazu hinreißen, ihn zu küssen. Und sie verschwindet danach sogar mit ihm in seinem Hotelzimmer. Doch bevor es zur Sache geht, hält Henry kurz inne: Er erklärt Nadine noch einmal, dass er keine Beziehung will und fragt sie, ob das für sie okay ist. Nadines Antwort darauf und wie weit sie sich auf Henry einlässt, ist oben im Video zu sehen.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!