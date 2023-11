Heinos geplante Kirchenkonzert-Tournee unter dem Namen „Die Himmel rühmen“ soll in Gedenken an seine Frau nun doch teilweise stattfinden. Das berichtet Bild. Das erste Konzert sollte ursprünglich am Freitag, den 17. November in Mönchengladbach sein – das wäre jedoch gerade einmal zwei Tage nach Hannelores Beerdigung gewesen.

Durch 23 Städte sollte die Kirchentour den Volksbarden führen. Einige Termine werden nun jedoch ins nächste Jahr verschoben oder zusammengelegt. Es heißt, dass Heino am 24. November in der Kreuzkirche in Dresden starten werde. Die Konzerte sollen seiner geliebten Frau, die, wie er selbst auch, sehr religiös war, gewidmet werden.

Besonders das erste Konzert werde für Heino hochemotional, kündigt sein Manager Helmut Werner an: „Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt.“ Auch für den Musiker selbst sollen die Auftritte hilfreich sein: „Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern.“

Im August 2022 erklärte Heino RTL: „Wenn Hannelore mal nicht mehr so kann, wie sie das jetzt noch kann, dann habe ich auch keinen Spaß mehr, ohne Hannelore irgendwo Freude zu bereiten.“ Dass ihr Mann jetzt doch weitermacht, wäre aber bestimmt auch in Hannelores Sinne gewesen.