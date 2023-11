Heino (84) trägt die Liebe seines Lebens zu Grabe.

Am 8. November ändert sich das Leben des Volksmusikers schlagartig. Seine geliebte Hannelore erleidet einen Herzstillstand – das bestätigt sein Manager Helmut Werner im Gespräch mit RTL. Sieben Tage später wird sie in Kitzbühel beigesetzt. „Es war Heinos ausdrücklicher Wunsch, sich von seiner geliebten Frau in aller Stille verabschieden zu können“, erklärt Werner im Video.

