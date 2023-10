Morgens meinte ChrisTine Urspruch über Irina noch: „Mir geht das ganz schön an den Kragen und ich möchte sie am liebsten raus haben.“ Jetzt ist ihre Sicht eine ganz andere – und es kommt zum kleinen Happy End zwischen der Verräterin und der Loyalen. „Ich fand das ganz, ganz groß von ihr und ich muss sagen, dass ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so erwartet hätte. Da ist doch eine sehr zarte Seele in ihr“, so ChrisTine Urspruch. Und schon liegen sich die beiden versöhnlich in den Armen.