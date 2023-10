Ex-„Princess Charming“ Irina Schlauch wacht an Tag drei bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ mit einer neuen Portion Ehrgeiz auf: „Ich gehe jetzt voll in die Offensive. Ich werde die Leute direkt konfrontieren.“ Wie ernst sie das meint wird klar, als ChrisTine Urspruch sich beim Frühstück neben sie setzt. Denn schon beginnt das Kreuzverhör.

Vor allem ChrisTines Aussage, Florian Fitz bei der letzten Verbannung aus Sympathiegründen nicht gewählt zu haben, geht nach hinten los. „Wir halten mal fest, du hast deine persönliche Meinung, dein persönliches Empfinden, Symptahie, über das Spiel gestellt?“, will Irina wissen. Spätestens ab diesem Moment ist es egal, was ChrisTine Urspruch antwortet. Mit jedem Wort macht sie sich bei Irina Schlauch noch verdächtiger. Und das merkt sie auch selbst. Im Interview gibt die Schauspielerin zu: „Mir geht das ganz schön an den Kragen und ich möchte sie am liebsten raus haben.“