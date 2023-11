Grundsätzlich finden sich alle wichtigen Informationen zur Bestattung von Haustieren im sogenannten Tierkörperbeseitigungsgesetz. Dort wird zunächst zwischen Nutztieren und Heimtieren unterschieden. Heimtiere sind Tiere, die nicht zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt oder gegessen werden. Dazu zählen Hunde, Katzen, Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, aber auch Wellensittiche, Reptilien und Amphibien.

„Kleine Haustiere können im eigenen Garten bestattet oder im Hausmüll entsorgt werden. Große Tiere, etwa Pferde, dürfen nicht einfach so bestattet werden, sondern müssen zunächst eingeäschert werden“, erklärt Anwalt Andreas Ackenheil im RTL-Interview. Hunde und Katzen dürfen grundsätzlich im eigenen Garten beigesetzt werden. Wer jedoch einen sehr großen Hund hat, etwa eine Deutsche Dogge, sollte ebenfalls darüber nachdenken, ob er das Tier kremieren (also einäschern) lässt. „Das wäre, meiner Meinung nach, in diesem Fall die bessere Alternative als das Tier lediglich zu beerdigen“, so Ackenheil.

Auch bei der Bestattung selbst gibt einiges zu beachten. Denn werden die Vorschriften zur Beerdigung der Tiere nicht eingehalten, wird es teuer. „Es drohen Bußgelder von bis zu 15.000 Euro“, betont Anwalt Ackenheil.

