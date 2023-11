Thomas Gottschalk hat es sich verscherzt!

Business-Frau, Topmodel, Social Media-Profi Moderatorin oder Halloween-Göttin – ja, Heidi Klum hat viele Facetten, die sie nur zu gerne öffentlich auslebt. Nur hätte es all das ohne ihn womöglich nie gegben. Thomas Gottschalk entdeckte Heidi vor über 30 Jahren in seiner TV-Show. Lange waren die beiden gute Freunde, bis der Show-Master Gastjuror in Heidis Casting-Show wurde. Warum das alles änderte und ihr Verhältnis heute regelrecht unterkühlt ist, verrät Gottschalk in seinem neuen Podcast.

