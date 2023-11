Professor Thilo Hackert ist Leiter der Chirurgie am UKE in Hamburg.

Therese Kagerers Weg führt sie aus Bayern in das über 600 Kilometer entfernte Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) in Hamburg. Dort gibt es eine auf die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs spezialisierte Abteilung. „Wenn der Tumor operiert werden kann, sind die Erfolgschancen gut“, erklärt Professor Thilo Hackert, der Direktor der Chirugie am UKE.

„Das hat sich in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert durch bessere Operationsverfahren, durch effektivere Nachbehandlung nach der Behandlung, durch Chemotherapie.“ So könne eine Überlebenschance von fünf Jahren erreicht werden.

Lese-Tipp: Bauchspeicheldrüsenkrebs - gehen Sie bei diesen Symptomen sofort zum Arzt!

Auch Therese Kagerer hat Glück: Der Tumor in ihrer Bauchspeicheldrüse kann operiert werden –mithilfe eines zwei Millionen Euro teuren Spezialroboters in Hamburg, der die Befehle des Chirurgen präzise ausführt. Ein Eingriff, der aus Mangel an Erfahrung in kleineren Kliniken häufig nicht angeboten wird und sich für die zweifache Mutter anfühlt, „wie ein zweiter Geburtstag“.