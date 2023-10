Das geht zu weit.

Seit Nico Legats öffentlichem Betrug an seiner Freundin Sarah in der TV-Show „Temptation Island“, ist auch für seine Familie nichts mehr so, wie es war. Zu hoch sind die Wellen, die das Drama vor allem in den sozialen Medien schlägt. Jetzt aber erreicht die Hetze im Netz ein völlig neues, äußerst besorgniserregendes Level. Wir haben oben im Video mit Thorsten Legat darüber gesprochen.