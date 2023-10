Ja, sein Sohn ist im TV fremd gegangen. Bei „Temptation Island“ hat Nico Legat sich absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Aber was er sich wegen seines Verhaltens nun anhören muss, geht für Papa Thorsten Legat gar nicht klar. Auf seinem Istagram-Account schießt der 54-Jährige jetzt zurück.



„Wut und Hass sind schlechte Ratgeber“, eröffnet Thorsten seine Ansage. Und dann findet er sehr deutliche Worte:

„Ich spreche als Vater aus tiefstem Herzen und hinterfrage mich, ob da draußen einige was am Helm haben? Wie kann es sein, dass man einen Menschen beurteilt, den man gar nicht kennt vom Wesentlichen oder eher gesagt ‘den Tod wünscht’? Ich habe für alles Verständnis, aber ich wiederhole mich sehr gerne! Wer meint, ER könnte sich an meiner Familie vergreifen oder sogar Morddrohungen aussprechen, der kriegt es mit MIR und vielen anderen zu tun. Das sind in meinen Augen alles Menschen, die entweder selbst geschädigt sind oder voller Wut und Hass sind.“