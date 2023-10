Sex bei "Temptation Island": Nico Legat geht vor laufenden Kameras fremd

Eigentlich ist Nico Legat mit seiner Freundin Sarah bei „Temptation Island“, um seine Treue zu testen. Doch man hat den Eindruck, dass er das Ganze eher als eine Art Partyurlaub mit den Jungs sieht. Stolz brüstet er sich noch am Abend: „Ich habe heute die Mädels verführt. Ich bin so was wie der Hugh Hefner der Villa.“ Kumpel Adam gibt ihm noch den guten Rat: „Übertreib nicht deine Rolle und denk daran: Das sehen noch andere Menschen.“ Doch diesen guten Rat ignoriert Nico Legat nach Kräften.

Dass Verführerin Siria an Nicos Seite schläft, ist schon fast selbstverständlich geworden. Doch man kann auch mit Nachtsichtkamera gut sehen, dass sich die Decke rhythmisch hebt und senkt. Geschwind entfernt sich Nico aus dem Bett, doch nicht etwa, um seine Treue zu bewahren. Denn kaum ist er dem Bett entschlüpft, eilt ihm Siria hinterher.

Und auch wenn in der Dusche keine Kameras installiert sind, ist klar, was passiert. Denn erstens vergessen Nico und Siria im Eifer des Gefechts die Tür zu schließen, so dass man in der Spiegelung der Duschabtrennung immer noch Einiges erahnen kann. Zweitens kann man immer noch gut hören was abgeht, obwohl die Dusche voll aufgedreht ist. Erstaunlich ist allerdings, was Legat Junior am Morgen danach verkündet: „Wir haben ein bisschen gekuschelt, aber wo es dann zum Schlafen ging, haben wir eine Mauer gemacht.“ Wann diese Lüge bei „Temptation Island“ auch seiner Freundin auffällt, werden wir wohl in den kommenden Folgen erfahren. (apa)