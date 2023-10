Am Freitagabend veröffentlicht Nico Legat ein erstes Statement seit der Eskalation auf Instagram. „Ich bin seit Tagen fix und fertig. Ich schäme mich so sehr für all das, was ich dort getan habe. Ich weiß selber, dass ich das alles nciht rückgängig machen kann, aber habe aus diesem Fehler, den ich dort gemacht habe, definitiv gelernt“, schreibt er und verspricht, sich in den nächsten Tagen per Video noch einmal dazu zu äußern.