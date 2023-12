Erst vor Kurzem wurde der Sohn der ehemaligen Eiskunstläuferin und ihrem Ehemann Norman Jeschke (45) nach einer schweren bakteriellen Infektion aus dem Krankenhaus entlassen. Nun mussten die Eltern erneut ärztliche Hilfe aufsuchen. Wie die 46-Jährige in ihrer Instagram-Story berichtet, sei der Zweijährige im Schlafzimmer gestolpert und auf die Bettkante gefallen. Dabei habe er sich den Mund so sehr aufgeschlagen, dass er eine blutige Wunde hatte.

„Es hat wie Sau aus seinem Mund geblutet“, erzählt Tanja. „Ich habe so aufgeschrien.“ Sofort habe sie ihrem Sohn ein Tuch auf die Wunde gepresst. „Normans Shirt war voll Blut. Das ganze Tuch, was ich ihm gegen die Lippe presste auch.“ Zum Glück gab die Ärtzin Entwarnung: Die Wunde könne von alleine heilen und müsse nicht genäht werden. Dennoch fühlt sich die Schauspielerin derzeit völlig hilflos. „Ich bin mit den Nerven am Ende ... Ich kann nicht mehr“, gesteht sie ihren Fans.

Lese-Tipp: Wegen Erziehungstipps: Tanja Szewczenko erntet Shitstorm