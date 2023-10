Nach dem Lachflash erklärte Daubner den Auslöser dafür in einem Gespräch mit der Bild. Ausgelöst worden sei ihr Lachanfall durch eine Situation, die sie „gar nicht so richtig erklären“ könne. „Noch vertieft in eine neue Meldung, hörte ich im Hintergrund Sven Lorig und dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit.“

In Russland fand man jedoch eine komplett andere Erklärung für den Lachanfall von Susanne Daubner. So heißt es in russischen Zeitungen, der Lachanfall sei „bei Nachrichten über Olaf Scholz“ ausgelöst worden. Ihr Lachen habe sie deshalb nicht mehr in den Griff bekommen. Bebildert wurden fast alle Artikel mit einem Bild des Bundeskanzlers. Über die verdrehte Erklärung der russischen Medien zu Daubners Lachflash berichtete zuletzt der Kölner Stadt-Anzeiger.

