Die Polizei hüllt sich, was die Todesursache des NFL-Helden angeht, noch in Schweigen. Von den Beamten heißt es: „Es war ein tragisches Unglück.“

Nach seiner aktiven Football-Karriere gründete Ulrich ein Technologie-Unternehmen. Auf der Website des Unternehmens schrieb er zuletzt diese herzergreifende Nachricht: „Mit meinen vier Söhnen im Teenageralter Schritt zu halten, ist der Höhepunkt meines Lebens und hält mich auf Trab. Außerdem investiere ich meine Zeit in die Unterstützung junger Sportler in unserer Region durch Coaching und Training – das ist eine meiner wahren Leidenschaften. Ich bin auch oft im Fitnessstudio zu finden, wo ich kürzlich 505 Pfund auf der Bank gedrückt habe.“

Es ist möglich, dass die Colts in Frankfurt am Sonntag eine Schweigeminute in Gedenken an Matt Ulrich abhalten werden. (scz)