In der vergangenen Woche machten einige Spieler der Miami Dolphins die Straßen Frankfurts unsicher, gingen in Dönerläden und kauften Luxus-Boutiquen leer. Das war für viele Football-Fans DIE Chance ihre Idole zu knipsen und mit ihnen zu quatschen.

Grund: Das Dolphins-Team war schon ab Mittwoch in Frankfurt. Die Champions aus Kansas kamen dagegen erst am Freitag in Hessen an. Nach kurzer Pause im Hotel, ging es für die Chiefs auch schon auf den Trainingsplatz. Zu Kurzfristig? Der 21:14 Sieg über Miami gibt ihnen Recht. Jetlag Fehlanzeige!

Lese-Tipp: NFL bei RTL: Zweites Frankfurt Game! Diese VIER NFL-Spiele gibt's am Sonntag bei RTL

Der Chiefs-Sieg ist wohl auch ein Grund, warum sowohl die Colts als auch die Patriots, ebenfalls erst am Freitag in Frankfurt ankommen wollen.

Die Colts und Patriots machen sich am Donnerstag auf den Weg und werden am Freitagmorgen deutscher Zeit in Frankfurt eintreffen. Dort wird es freitags ein Training geben, am Samstag einen finalen Taktik-„Walkthrough“.

Trotz des ganzen Stresses, sehen die Patriots den Deutschland-Tripp als Chance. Matthew Slater, einer der Team Captains: „Es ist eine große Chance für viele von uns. Niemand sollte Mitleid mit uns haben. Wir haben Glück, dass wir dieses Spiel spielen dürfen. Wir haben Glück, dass wir die Gelegenheit bekommen, dorthin zu gehen. Wir sollten es genießen – und wir sollten da raus gehen und um den Sieg spielen.“