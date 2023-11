„Wir lieben Dich sehr. Wir haben unseren Familienabend in unserem #TogetherforAlderHey-Pyjama geliebt“, schreibt Mama Coleen zu einem Foto, in dem ihr Gatte, sie selbst und ihre vier gemeinsamen Söhne (Kai, Klay, Kit und Cass) in identischen Schlafis auf dem Teppich posieren.

Okay, Kai hat sich dann doch fürs Family-Pic aus dem Oberteil geschält. Darf er auch. Ist schließlich sein Ehrentag. Vielleicht wollte er auch einfach sichergehen, dass er nicht verwechselt wird, schließlich sind alle vier Boys ihrem Papa sowas von aus dem Gesicht geschnitten, dass es jeden Vaterschaftstest komplett unnötig macht. „Ich liebe es, wie sie alle das Gesicht ihres Vaters gestohlen haben“, schreibt eine Gratulantin.

