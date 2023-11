Fast schon magisch schweben die Lampions am Nachthimmel entlang und tauchen alles in ein oranges Licht. Doch Moment mal! Eines der Lichter passt so gar nicht ins Lichtermeer. Eine Glühbirne mit grellem, gelben Licht hat sich in das Suchbild geschlichen und macht nun die ganze Stimmung kaputt.

Das darf natürlich nicht sein. Können Sie die Glühbirne finden und Sie zurück auf den Boden holen?