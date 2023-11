Suchbild! Nur Adleraugen finden die Schlange im Dschungel - schaffen Sie es?

So viele verschiedene Grüntöne! In diesem Wirrwarr aus Lianen, Bäumen, Ästen und Blättern soll sich eine Schlange verstecken, die – wie sollte es anders sein – natürlich auch grün ist. In der Wildnis geht schließlich nichts über die perfekte Tarnung.

Und auch wenn das Tier nicht gefährlich sein soll; auf sie drauftreten will man schließlich auch nicht. Also: Augen auf und los geht’s: Finden Sie die Schlange in diesem tückischen Suchbild?