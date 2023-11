Stiftung Warentest: Welche Kaffeemaschinen brühen den besten Kaffee?

Gleichwohl sind Modelle mit Kapseln oder Pads sehr beliebt. Schließlich kosten sie in der Anschaffung nicht so viel, sind wartungsarm und vor allem sehr bequem. Die günstigste Maschine ist gleichzeitig auch eine der besten: Die Expressi One EU 359 von Aldi kostet rund 60 Euro und sichert sich die Gesamtnote 2,0. Sie brüht guten Caffè Crema und Espresso. Auch die Dauer fürs Aufheizen und die Zubereitung ist gut.

Die K-fee One 359 Black Copper* kostet etwa fünf Euro mehr, ansonsten sind sich die Geräte sehr ähnlich, weshalb die Maschine mit 2,0 auch dieselbe Note bekommt. Bei beiden kritisiert Stiftung Warentest, dass gebrauchte Kapseln im Wasser der Abtropfschale landen.

Wer seinen Kaffee nachhaltiger genießen will, ist mit der CoffeeB Globe gut beraten: Sie kostet 99 Euro und funktioniert mit „Coffee Balls“, die kompostierbar sind. Mit der Note 2,3 schlägt sie sich gut.