Stadt zum Anbeißen: Wie Köln mit Urban Gardening grüner werden will

An Menschen in schwierigen Lebenssituationen ist auch anderswo bei der „Essbaren Stadt“ gedacht: In der örtlichen Justizvollzugsanstalt bauen Inhaftierte und Mitarbeiter Hochbeete, Insektenhotels und Vogelhäuschen, in der Arbeitstherapie wird mit Saatgut experimentiert – zunächst für den Eigengebrauch.