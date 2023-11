Spieler-Frau geht auf TV-Experten los: "Was willst du denn hören, du Vogel?"

Für Borowski zu wenig Reaktion: „Die Aussagen sind häufig so gleich seit langer Zeit. Das nervt mich ein bisschen. Ich will nicht, dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Aber man nimmt das so hin“, wetterte der ehemalige Werder- und Bayer-Profi gewettert.

Zu viel für Trimmels Ehefrau Arnela – die als erfolgreiche Malerin sonst eigentlich feingeistiger unterwegs ist. Nach dem Vorwurf der Inkompetenz und der Vogel-Beleidigung schrieb sie noch: „Besitzt die Frechheit in so einer unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln. Empathie fehl am Platz.“ Im Hause Trimmel dürfte die nicht fehlen. Arnela hat nun zwei Wochen Zeit (Länderspielpause) ihren Christopher wieder aufzubauen.

Für ihn und seine Mannschaftskollegen geht es dann gegen Augsburg – übrigens ohne DAZN-Experte Borowski am Spielfeldrand. (wwi)