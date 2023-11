So bescheiden feiert AWZ-Star Igor Dolgatschew seinen 40. Geburtstag

„Ich glaube, das unterscheidet sich jetzt nicht von anderen Geburtstagen. Dann wird da ein bisschen Kaffee getrunken, dann wird ein bisschen gegessen, dann kommen alle Leute zusammen, dann kommt die Familie, dann wird gefeiert.“ Das klingt doch wirklich nach einem traumhaften Plan für den 40. Geburtstag! „Alles was zählt“-Schauspieler Igor Dolgatschew geht seinen runden Ehrentag ganz entspannt und im Kreise seiner Liebsten an. Das könnte unter anderem aber auch an dem Wochentag liegen – schließlich ist der 22. November 2023 ein Mittwoch. Am Wochenende hätte die Feier dann vielleicht doch ein wenig anders ausfallen können, scherzt Igor im RTL-Interview.

Aber wer weiß: Vielleicht wird am Wochenende ja noch mal ein bisschen nachgefeiert. Wir wünschen jedenfalls alles Gute zum Geburtstag, lieber Igor! (ngu)